A股快報：傳外資大行未必參與螞蟻集團IPO　恐失上億元收入

日前宣布將在中、港兩地上市的螞蟻集團，據外媒報道，其於上海科創板的上市計劃，規定牽頭行至少認購2%股分，上限10億元人民幣。惟摩根士丹利、瑞銀等外資大行，在中國的資金有限而或未能參與，意味着外資行未必會尋求參與在A股發行計劃。

值得留意的是，在科創板的上市收費相當「和味」，可高達集資額的7%。若外資大行未能參與，或失上億元收入。

報道指，高盛、大摩、摩根大通、瑞銀避免在螞蟻集團A股中擔任領導角色。

早前外媒報道，螞蟻集團目標估值逾2,000億美元(約1.55萬億港元)，而在港的集資額達100億美元(約780億港元)，中金、花旗、大摩及摩通為香港上市的安排行。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626