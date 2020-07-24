歐股受累三大指數向下　Vodafone挫4%

中、美兩個全球最大經濟體之間的外交緊張局勢進一步加劇，歐股受到拖累三大指數向下，當中英股跌1.64%；徳股跌2.09%；法股跌1.94%。

中方作出反制，決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

個股方面，英國天然氣公司Centrica在同意以30億英鎊出售其美國業務Direct Energy之後，股價在早市交易中飆升25%。

英國電訊商Vodafone計劃將其鐵塔業務明年上市，股價跌4.11%。

數據方面，英國6月零售銷售按月上升13.9%，升幅遠大過市場預期；按年則下跌1.6%，跌幅遠小過市場預期。上月零售銷售較疫情封鎖前的2月下跌0.6%。

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