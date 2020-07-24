惠譽：內地經濟復甦具全球借鑑意義　得出四大啟示...

惠譽評級主權評級高級董事費安德(Andrew Fennell)表示，內地經濟日益復甦，國內生產總值(GDP)於第一季大幅收縮6.8%之後，第二季錄得3.2%增長，認為有關復甦得益於對疫情的有效控制及一籃子政策刺激，對全球其他國家具有借鑑意義，並根據內地經驗歸納出四個啟示。

他指出，第一個啟示是各類經濟活動的復甦表現並不均衡。工業活動和政策驅動板塊迅速反彈，4月份工業生產和基礎設施投資已恢復按年增長，房地產銷售和開發緊隨其後，回升勢頭強勁。

相較之下，消費者活動和服務業復元則相對滯後。繼6月份按年滑落1.8個百分點後，零售額直至今年下半年才有望恢復正增長。餐飲、娛樂、酒店和旅遊等高度非必需品消費類別，需求仍遠低於疫情爆發前的水平，而日用品消費的回暖勢頭則相當明顯。

從有關情況可得出第二個啟示，如越南等以製造業為主的經濟體，其復甦速度可能要快於如泰國、新加坡等服務業驅動型經濟體。

第三個啟示是抗疫之路不會一帆風順，如近期疫情在北京出現二次爆發。惟疫情反覆並不一定再次導致強制實施大規模封鎖措施，相關舉措是致使經濟活動出現大幅萎縮的根源。

依照內地的經驗，檢測手段的完善及追縱排查系統，能夠使政府在不影響當地經濟的情況下鎖定和隔離感染者。最後一個啟示是，鑑於世界各國愈來愈不希望以經濟停擺的代價來對抗疫情，在出現散發病例時採取局部公共衛生防控策略，不失為明智之舉。

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