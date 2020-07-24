【fb直播】中美局勢升溫 港股下試幾多？

中美關係惡化，拖累港股周五(24日)愈跌愈多，失守二萬五關，跌穿本月20日低位24,766點，港股短期要繼續尋底？趁機做淡港股好唔好？定買金礦相關股、石油股避險？

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