【fb直播】中美局勢升溫　港股下試幾多？

2020年07月24日 16:03
  • 東網電視
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    中美關係惡化，拖累港股周五(24日)愈跌愈多，失守二萬五關，跌穿本月20日低位24,766點，港股短期要繼續尋底？趁機做淡港股好唔好？定買金礦相關股、石油股避險？
    新經濟股都撐唔住，ATMX齊齊跌，騰訊(00700)和小米(01810)跌得傷，跌5%過外。現時入市撈底得未？
    國家主席習近平指「一定要把民族汽車品牌搞上去」，邊隻汽車股會受惠？另外，長城汽車(02333)今年上半年少賺兩成四，但股價逆市做好，唔通國策加持有運行？
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