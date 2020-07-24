二手樓價指數連升3周　新界區表現突出

中原城市領先指數CCL報181.77點，按周升0.53%，連續3周上揚，並創36周新高。CCL(中小型單位)報182.49點，按周升0.64%，創43周新高。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報184.98點，按周升0.73%。CCL及CCL(中小型單位)同樣連升三周，分別累升1.85%及1.76%，而CCL_Mass連升兩周共1.84%。CCL(大型單位)報178.05點，按周微跌0.04%，連續兩周企穩於178點高水平。

分區方面，新界兩區表現突出。新界東CCL_Mass報194.78點，創44周新高，按周升1.59%，連升三周共2.34%。新界西CCL_Mass報167.24點，按周升1.61%，創46周新高。

九龍CCL_Mass報181.98點，按周升0.79%，連升兩周共1.72%。港島CCL_Mass報188.73點，按周跌0.63%，上周急升後今周正常回軟。

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