【市後重點睇】金價續揚 道期跌205點
2020年07月24日 16:14
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美匯指數企94.63，離岸人民幣(CNH)低見7.0302，港匯報7.7514，美元兌日圓報106.21，英鎊處1.274，歐元升上1.1612。金價高見1,897美元。布油報43.29美元，紐油企41.04美元。道指期貨跌205點。
●市後關注點
-21:45 美國7月製造業採購經理指數(PMI)
-22:00 美國6月新屋銷售
●恒生指數全日挫557點或2.21%，報24,705點，失守兩萬五關；國企指數跌244點或2.37%，報10,080點，主板成交1,666億港元。大型科技股全線捱沽，騰訊跌5.2%，收報528元。阿里巴巴跌3.08%至239元；美團點評跌4.17%報190.7元；小米集團跌5.27%至15.1元。https://bit.ly/3hwPsoh
-【無底深潭】國泰航空及太古股價齊齊再破底。
●A股快報：三大股指收瀉3至6%，當中滬綜指跌3.86%；外資淨賣出163億人民幣。https://bit.ly/3g1b2AU
●亞洲股市：韓股收跌15點，澳股跌1.1%。
●【亂世買金】
-金價逼近1,900美元，新興市場教父：繼續買！
-世界黃金協會：三大因素支持金價向好。
●【全球攬炒】
-投資者上季自對沖基金撤資3,307億，連續9季流出。
-美國經濟復甦停滯，最壞情況尚未出現…
-南韓警告疫情對經濟衝擊慘過金融海嘯。
-Dyson擬全球裁員900人，主要負責零售。
-香港次季經濟料縮9.5%，疫情恐增企業倒閉潮。
●傳內地下調民間借貸利率上限。
●人民幣速遞：
-料難破6.95阻力，或跑輸一籃子貨幣。
-境內外利率倒掛，料受人行「收水」推動。
●新冠肺炎：
-全球航空業將失去40萬個工作崗位。
-紐約今年將損失逾46億元停車費收入。
●新加坡第二季私樓價格按季微升0.3%。
●Burberry夥騰訊在深圳成立「社交零售」店。
●螞蟻集團：推動中小企數碼化轉型，拓不同地區電子錢包。
●新股專輯：傳京東擬分拆京東健康在港上市。
●花旗在港推專有服務，為客戶實時提供對盤和結算資料。
●大埔地截標最少收13份標書，長實、恒地等獨資競投。
●御海灣累收逾1700張入票，超購近15倍。
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