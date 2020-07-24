【市後重點睇】金價續揚　道期跌205點

美匯指數企94.63，離岸人民幣(CNH)低見7.0302，港匯報7.7514，美元兌日圓報106.21，英鎊處1.274，歐元升上1.1612。金價高見1,897美元。布油報43.29美元，紐油企41.04美元。道指期貨跌205點。

●市後關注點

-21:45 美國7月製造業採購經理指數(PMI)

-22:00 美國6月新屋銷售

-【無底深潭】國泰航空及太古股價齊齊再破底。

●亞洲股市：韓股收跌15點，澳股跌1.1%。

●【亂世買金】

-金價逼近1,900美元，新興市場教父：繼續買！

-世界黃金協會：三大因素支持金價向好。

●【全球攬炒】

-投資者上季自對沖基金撤資3,307億，連續9季流出。

-美國經濟復甦停滯，最壞情況尚未出現…

-南韓警告疫情對經濟衝擊慘過金融海嘯。

-Dyson擬全球裁員900人，主要負責零售。

-香港次季經濟料縮9.5%，疫情恐增企業倒閉潮。

●傳內地下調民間借貸利率上限。

●人民幣速遞：

-料難破6.95阻力，或跑輸一籃子貨幣。

-境內外利率倒掛，料受人行「收水」推動。

●新冠肺炎：

-全球航空業將失去40萬個工作崗位。

-紐約今年將損失逾46億元停車費收入。

●新加坡第二季私樓價格按季微升0.3%。

●Burberry夥騰訊在深圳成立「社交零售」店。

●螞蟻集團：推動中小企數碼化轉型，拓不同地區電子錢包。

●新股專輯：傳京東擬分拆京東健康在港上市。

●花旗在港推專有服務，為客戶實時提供對盤和結算資料。

●大埔地截標最少收13份標書，長實、恒地等獨資競投。

●御海灣累收逾1700張入票，超購近15倍。

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