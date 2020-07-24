帝御．金灣示範單位開放予代理預覽　嚴守防疫措施

屯門兩大新盤短兵相接。恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段項目帝御．金灣，今日(24日)率先安排各大地產代理行人員預覽示範單位，為明日正式全面開放作「熱身」。項目位於尖沙咀的售樓中心，已開始實施多項嚴謹防疫措施，發展商特別於場內安排透明圍板，分間出大量獨立空間，讓有興趣人士可安心地查詢樓盤資料。

發展商日前透露，因應市場關注疫情，該售樓中心由以往最多可容納約1,000人，今次將大幅減少九成至約100人，同時亦會限制每組等候睇樓人士為最多4人，整個展覽廳亦會加強消毒清潔。

該盤首張價單推出123個單位，發展商形容為「抗疫價」，實用面積207至548方呎，間隔開放式兩房連儲物室。扣除最高總折扣6%優惠後，折實平均呎價13,578港元，售價介乎約291.2萬至656.3萬元，呎價約11,961由至15,574元，全數折實售價低於660萬元。

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