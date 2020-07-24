金管局：外匯基金第二季投資收入1014億元

香港金融管理局周五(24日)公布，外匯基金在2020年第二季錄得1,014億港元的投資收入。有關收入將第一季錄得的1,120億元投資虧損大部份抵銷。整體而言，在未計入長期增長組合第二季表現前，外匯基金上半年錄得106億元的投資虧損。

外匯基金上半年錄得106億元的投資虧損，其主要組成部分包括債券投資收益747億元；香港股票投資虧損196億元；其他股票投資虧損154億元；非港元資產外匯估值下調244億元；及其他投資虧損259億元。

2020年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為3.7%，上半年相關費用分別為186億元及58億元。在扣除所有支出及應計費用後，外匯基金累計盈餘減少151億元。2020年6月底外匯基金的總資產為41,953億元，較2019年底減少114億元。

金管局總裁余偉文表示，受新型冠狀病毒疫情影響，今年上半年金融市場十分波動。全球股市於第一季急速調整。以美股為例，標準普爾500指數在一個月左右便下滑三成。隨着第二季部分地區疫情緩和，加上各國採取貨幣政策和財政措施刺激經濟，主要股市明顯回升，但仍然未能重返年初水平。

債市方面，他指由於主要央行大幅下調基準利率並重啟量化寬鬆、債券價格上升，令外匯基金的債券組合錄得良好收益。總體來說，佔外匯基金大部分資產的傳統股債在第一季錄得投資虧損後，在第二季已收復失地。

展望下半年，他認為投資環境依然充滿挑戰。雖然各地的防疫措施開始放寬，但環球經濟依然十分疲弱，復甦的時間和速度仍然是未知之數。此外，地緣政治以及疫情再度爆發的風險等亦為市場帶來一連串不穩定因素。

他表示，香港和環球經濟正經歷非常時期。在此環境下，會集中在防禦性及流動性兩方面管理外匯基金的投資，以減少市場波動對外匯基金的負面影響，同時確保外匯基金有充足的流動資金維持香港的貨幣及金融穩定。

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