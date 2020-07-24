A股槓桿及反向ETF下周登場　滬深300作基準

今年5月份，香港證監會允許在港銷售以ETF(交易所買賣基金)為結構的槓桿及反向產品範圍，擴大至內地A股指數。換言之，投資者可對賭A股下跌。兩大中資背景的ETF發行商南方東英、華夏基金(香港)公布推出首批A股槓桿及反向ETF產品，同樣以滬深300指數為產品基準。

南方東英在港推出首批A股槓桿及反向產品，成立之初已吸引合共約2.7億美元的初始投資。南方東英首席執行官丁晨指，鑑於市場需求巨大，對A股槓反產品的上市充滿信心，並估計在未來1至2年內，A股槓反產品市場規模會是現有恒生指數槓反產品規模的2至3倍，總規模將超過30億美元。

南方東英銷售和產品策略主管和弦透露，未來計劃推出更多追蹤其他A股指數的槓桿及反向產品，冀A股配套產品在離岸市場不斷增加，以吸引更多全球投資者參與投資A股，促進A股健康發展。

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