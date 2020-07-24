新盤動向：KOKO HILLS夥中原引入H加1.3厘低息樓按

會德豐地產旗下茶果嶺KOKO HILLS啟動新一輪銷售，中原按揭為項目引入全新按揭優惠，全期按息低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，以今天(24日)1個月拆息0.27厘計算，實際息率低至1.57厘，較一般同類產品息口為低，亦較最優惠利率(P)按息率2.5厘低。

她指出，該計劃提供鎖息上限低至P減2.75厘，並設特高現金回贈高達貸款額1%，同時，客戶亦兼享與按息一致之高存息戶口，進一步慳息。她又稱，近月銀行流動性顯著增加下，港元拆息逐步回落至較趨近美息，H按息持續低於P按，加上H按有封頂息率保障，選用H按客戶進一步增加。

該盤日前上載新銷售安排，涉及88伙。因應疫情及政府措施，是次銷售將分為2個批次進行，其中第1批34伙將於周日(26日)以先到先得形式發售，並安排2伙於同日上午9時起招標發售，上午10時截標。而第二批44伙會於7月31日發售，同日推出8伙招標。

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