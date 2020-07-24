【中環剝花生】中美倘開火　金融市場點應對？

南海局勢緊張，外界擔心中美隨時擦槍走火，到底雙方打仗機會有幾大？萬一開火，環球金、股、匯市場恐有大震盪？投資者要點執倉應對？黃金、石油相關產品，甚至乎軍工股係首選？

下周金融市場大事多籮籮，美國將公布次季GDP，聯儲局亦會議息。國際貨幣基金組織早前預計，受新冠疫情重創下，美國第二季經濟恐按年收縮37%，可否憧憬更多救市措施出台？

今集《中環剝花生》搵嚟宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒、以及正榮金融業務部副總裁郭家耀，同你分析後市走勢。

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