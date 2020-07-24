高銀證券暫時自願停業　今日開始無法交易

高銀(證券)有限公司公布，公司因種種原因影響而面臨經營困難，在董事局一致同意下，該公司決定暫時自願停業，從今天(24日)開始所有客戶都無法進行任何交易。

該公司並請各客戶盡快與其聯繫(電話：(852)2798 9181)，以安排提取所有的資產，包括股票和現金。如果客戶在香港有其他券商證券戶口的話，可以直接由該公司轉倉至客戶指定的券商戶口內，所有轉倉費用全免費。而客戶存放在該公司的存款，如果客戶在香港有銀行戶口的話，該公司可以直接將款項存到客戶指定的銀行戶口內。

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