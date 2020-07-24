安莉芳控股發盈警　中期料最多虧損4500萬

該公司於4月份的通告已指出，受新冠肺炎打擊，中期純利將較去年同期減少。最新的通告進一步指出，於4月至6月，即第2季度期間，隨著中國內地疫情漸趨穩定，整體銷售以及各地的零售點、生產線、及後勤部門的營運亦逐漸恢復。然而，因員工離職而產生約2,200萬元的補償支出，加上中期財政表現欠佳而衍生的資產減值約2,500萬元，因而預期中期將錄得虧損。

於第2季度期間，該公司的整體銷售額較去年同期下跌約30%，期內已營運18個月以上店舖之銷售均較去年同期錄得雙位數跌幅。該公司今年將持續清理較低效益的門店，以提升其整體營運效益。

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