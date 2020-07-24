晉裕環球：全年外匯基金投資收益料錄中低單位數升幅

晉裕環球資產管理高級投資分析師黃子燊展望，下半年外匯基金投資表現仍然樂觀，首先受惠環球央行大幅放水，流動性充裕下資產價格保持升浪為大趨勢。另回顧金管局第二季收益幾乎收復首季失地，除反映第二季整體投資環境改善外，亦印證局方的投資能力不俗，料全年外匯基金投資收益將錄得中低單位數升幅。

黃氏進一步解釋，金管局投資風格傾向穩紮穩打，目前股債市況已於3月恐慌中恢復，展望由於美國聯儲局實施無限量寬，過剩資金爭相追逐回報，即使經濟及疫情持續反覆，股市仍會續與基本面「脫鈎」，繼續上揚。另方面，低息環境持續，債市仍繼續錄得資金流入，利好債價上漲。

至於外匯方面，他指根據往績，金管局於外匯投資的風險管理能力良好，惟下半年實際回報需視乎外匯基金的組合。

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