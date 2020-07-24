寶勝國際發盈警　中期溢利淨額料按年削逾9成

該公司指出，溢利淨額減少主要歸因於新冠病毒疫情爆發及中國政府於本年度第1季度實施多項嚴格管制措施。截至3月31日止3個月，集團因而錄得未經審核綜合虧損淨額約1.67億元。其後，由於疫情緩和及中國政府實施的多項嚴格管制措施解除，故集團於本年度第2季度錄得未經審核綜合營業收入達約67.9億元，快速回復至與上年度第2季度相同之水平。然而，為刺激及恢復顧客需求，公司開展更多推廣活動，導致毛利率受壓。因此，管理層對消費者開支及集團之業務動力保持審慎態度，可能需要若干時間才可完全復甦。

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