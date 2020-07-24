董事會認為，期間錄得有關虧損乃主要由於在政府因應2020年初爆發新冠肺炎而實施隔離檢疫及封城措施下，客戶業務活動放緩；品牌活動取消或延期；及客戶暫停業務營運，導致本集團的整合營銷解決方案及知識產權(IP)發展分部收益下降。

儘管經營環境困難，公司於2020年下半年成功獲不少奢侈及高端品牌客戶委聘為體驗營銷

項目提供商，負責於中國策劃品牌活動及IP發展。由於集團的業務受季節性因素影響，故

於財政年度上半年通常錄得較低銷售額，這與中國高端及奢侈品牌整體營銷服務的季節性特點一致。根據上年的記錄，集團於2019年中期的收益2.73億元，僅為2019年年度收益6.61億元約41.3%。