置富產業信託：料租金及出租率下半年仍受壓

她指，香港仍設有旅遊限制，零售銷售將繼續由本地消費支持，又指港府早前全民派一萬元措施有幫助。公司旗下租戶組合超過六成為民生行業，相信可率先捕捉本地消費增長的機遇，但難料下半年商場人流走勢。公司將繼續因應社交距離措施，為不同行業的租戶制定推廣活動。

她又表示，公司有約27%的租約在下半年到期，目前公司希望維持出租率水平，將會在出租率及租金調升率取得平衡。公司今年上半年續租率維持於77%，出租率95%。問及減租措施，她僅表示，會因應情況為租戶制定租金優惠，未能逐一透露減租幅度。

置富產業信託周五(24日)公布，受累續租租金調升率錄負增長、停車場收入減少等，截至6月底止中期可供分派收益按年跌3.1%至4.89億港元，每基金單位分派22.6仙，按年減少13.5%。基於未來環境仍挑戰重重，董事會經慎重考慮議決派息比率由去年100%降至90%。

公司上半年收益9.51億元，按年減少2.3%。物業收入淨額7.18億元，按年跌4.1%。另期內投資物業估值錄得25.16億元重估虧損。

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