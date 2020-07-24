百年資本被裁定未就經營業務領牌　罰款3萬元

就香港證監會提起的一宗檢控個案，東區裁判法院周五(24日)裁定百年資本及其董事羅世鴻，未領有證監會牌照而顯示自己經營就機構融資提供意見的業務的罪名成立，並被判罰款合共30,000元，及被命令支付證監會的調查費用。

法院裁定，百年資本在或大約在2013年1月8日透過訂立一份顧問委聘協議，於未領有牌照的情況下向一家公司顯示自己經營就機構融資提供意見的業務，即就上市申請提供意見。

法院亦裁定，羅氏曾以百年資本高級人員的身份協助、教唆、慫使、促致或誘使該公司顯示其經營就機構融資提供意見的業務，或百年資本的罪行是在他的同意或縱容下干犯的，或是可歸因於他罔顧實情或罔顧後果。

證監會提醒投資者務必查閱證監會網站內的「持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊」，以確保就受規管活動提供意見的人士領有適當的牌照。

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