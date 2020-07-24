樓價UPDATES：豪廷峯放盤不足一日　無樓睇獲承接

市場二手盤源短缺，不少貼市價放盤可於數天內沽出，北角豪廷峯更有單位放盤不足24小時，即被買家在無樓睇情況下承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角峰景大廈中層B室，實用面積1,324方呎，三房連套房間隔，原開價2,750萬元，放盤一個月，劈價130萬元或約4.7%，以2,620萬元連車位成交，實用呎價19,789元。

●北角豪廷峰2座中層C室，實用面積569方呎，原則兩房間隔，叫價1,100萬元，放盤不足24小時，獲買家在無樓睇下以1,088萬元連租約承接，實用呎價19,121元。

●灣仔尚翹峰3座低層B室，實用面積487方呎，兩房間隔，以約1,000萬元沽出，實用呎價20,534元。單位為屋苑本月首宗成交，現時約有38個單位放售，最低叫價1,050萬元起。

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九龍區

●大角咀形品‧星寓高層F室，實用面積390方呎，一房間隔，原以750萬元放盤，減價26.2萬元，以約723.8萬元成交，實用呎價18,559元，買家為首置客，在「無睇樓」情況下入市。

●美孚新邨本月暫錄14宗成交，屋苑2期百老滙街26號高層A室，實用面積745方呎，屬大兩房間隔，最初開價998萬元，放盤僅數天，終由同區換樓客以965萬元承接，實用呎價12,953元。

●啟德嘉匯1座中層F室，實用面積372方呎，一房間隔，每月放租約1.65萬元，兩星期即吸引外區客洽詢，減租1,000元，以1.55萬元租出，實用呎租41.7元。

●將軍澳廣場7座高層B室，實用面積441方呎，兩房間隔，成交價778萬元，實用呎價17,642元。原業主於2006年12月以186.8萬元購入，是次轉手帳面獲利591.2萬元，升值逾3.1倍。

●西南九龍匯璽本月暫錄4成交，屋苑1A座中層B室，實用面積1,304方呎，四房間隔，望海景，成交價3,180萬元，實用呎價24,386元。

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新界區

●馬鞍山天宇海7A座中層C室，實用面積755方呎，三房連套房間隔，以958萬元易手，實用呎價12,689元。原業主於2010年以584萬元購入單位，持貨10年帳面獲利約374萬元。

●元朗尚悅9座低層F室，實用面積354方呎，兩房間隔，放盤約三個月，由515萬元減至488萬元成交，累減27萬元，實用呎價13,785元。

●沙田曉翠山莊3座中層D室，實用面積811方呎，三房連套房間隔，日前以1,150萬元易手，實用呎價14,180元。

●沙田第一城本月暫錄約20宗成交，屋苑19座中層C室，實用面積327方呎，兩房間隔，開價約570萬元，放盤數天，議價後以555萬元沽出，實用呎價16,972元。

●青衣盈翠半島5座中層A室，實用面積769方呎，三房連套房間隔，原業主叫價1,450萬元，累減52萬元，以1,398萬元成交，實用呎價18,179元。原業主於2017年4月以1,200萬元購入單位，持貨滿3年轉售帳面獲利約198萬元，物業升值約16.5%。

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