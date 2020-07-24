星展料外匯基金債券表現將微升　全年收益勢按年持平

外匯基金在2020年第二季錄得1,014億港元的投資收入，星展銀行(香港)投資總監辦公室高級投資策略師李振豪指，於聯儲局及歐洲央行寬鬆政策加谷下，第二季股債市場均迎來反彈浪，季內外匯基金表現向好屬預期之內。他相信，外匯收益將為下半年焦點，估計基金的外匯組合主要投資歐元、英鎊等，於美元轉弱周期下可望錄得佳績。

債券投資方面，他指出，儘管近月環球央行放水力度減弱，惟中美緊張關係持續升溫，同時各國重啟經濟後，復甦情況弱於預期，或反覆刺激避險需求上揚，料下半年債券表現將錄輕微升幅。

至於基金的股票表現，他直言比較難估，因中美間的不確定性高企，而且重啟經濟的利好因素已於第二季反映，料下半年環球股市將大幅波動，惟難以「爆升」。綜合各方表現，他預期，全年外匯基金收益按年持平的機會較大。

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