人應佔未經審核綜合溢利約為1.65億美元。

上述之期間虧損主要由於新型冠狀病毒疫情所致，其對公司若干業務分部之營運產生重大影響。期間，集團製造業務(包括鞋履、鞋底、配件及其他)之營業收入較去年同期下跌17.5%至約24.18億美元。由於產能利用率下降以及營業收入減少，對集團的製造業務造成營運反槓桿作用，嚴重影響利潤率。

此外，集團從事零售業務之附屬公司寶勝國際(控股)於期間預期錄得淨溢利約1,700萬元人民幣，與2019年同期之淨溢利相比大幅減少超過90%。

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