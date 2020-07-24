裕元集團發盈警
2020年07月24日 19:12
東網電視更多新聞短片
裕元集團(00551)發盈利警告，今年上半年，預期集團將錄得公司擁有人應佔未經審核綜合虧損約1.5億至1.6億美元，相比之下，於2019年同期6個月期間則錄得公司擁有
人應佔未經審核綜合溢利約為1.65億美元。
上述之期間虧損主要由於新型冠狀病毒疫情所致，其對公司若干業務分部之營運產生重大影響。期間，集團製造業務(包括鞋履、鞋底、配件及其他)之營業收入較去年同期下跌17.5%至約24.18億美元。由於產能利用率下降以及營業收入減少，對集團的製造業務造成營運反槓桿作用，嚴重影響利潤率。
此外，集團從事零售業務之附屬公司寶勝國際(控股)於期間預期錄得淨溢利約1,700萬元人民幣，與2019年同期之淨溢利相比大幅減少超過90%。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！