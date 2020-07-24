新盤UPDATES：何文田加多利山有超級豪宅加入推售
2020年07月24日 20:15
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新盤市場百花齊放，屯門區兩大上車新盤正式展開埋身肉博戰，明日起分別開售及開放示範單位吸客。而何文田加多利山亦有超級豪宅加入推售行列，下周起以招標形式發售首批大宅。
●御海灣累收逾1700張入票 超購近15倍
疫情下新盤收票反應保持理想。新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣，明日(7月25日)正式開售首輪108個單位，發展商於今午已止接受認購登記，市場料共錄得超過1,700張入票，超額認購近15倍。
該盤首輪發售單位佔全盤單位總數約41%，實用面積261至437方呎，當中包括14伙開放式戶、54伙一房、13伙一房連儲物室及27伙兩房戶，扣除最高折扣後，即供折實平均呎價為17,498元，呎價介乎14,992至19,922元，售價由468.88萬至730.04萬元。整批單位市值合共逾6億元。
項目於上周率先公布首張價單推出88伙，扣除最高22%折扣優惠後，折實平均呎價17,377元，日前加推50伙的價單，折實平均呎價17,992元。
●帝御‧金灣示範單位開放予代理預覽 嚴守防疫措施
屯門兩大新盤短兵相接。恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段項目帝御．金灣，今日(7月24日)率先安排各大地產代理行人員預覽示範單位，為明日正式全面開放作「熱身」。項目位於尖沙咀的售樓中心，已開始實施多項嚴謹防疫措施，發展商特別於場內安排透明圍板，分間出大量獨立空間，讓有興趣人士可安心地查詢樓盤資料。
發展商日前透露，因應市場關注疫情，該售樓中心由以往最多可容納約1,000人，今次將大幅減少九成至約100人，同時亦會限制每組等候睇樓人士為最多4人，整個展覽廳亦會加強消毒清潔。
該盤首張價單推出123個單位，發展商形容為「抗疫價」，實用面積207至548方呎，間隔開放式兩房連儲物室。扣除最高總折扣6%優惠後，折實平均呎價13,578港元，售價介乎約291.2萬至656.3萬元，呎價約11,961由至15,574元，全數折實售價低於660萬元。
●何文田St. George's Mansions落實首批標售36伙大宅
豪宅盤亦加入開售行列，信和置業(00083)營業部集團聯席董事田兆源稱，何文田加多利山St. George's Mansions，剛上載首份銷售安排，將於下周三起以招標形式推售36伙三房及四房大宅，實用面介乎1,841至2,140方呎，將於9月30日截標。該盤展銷廳設於九龍灣國際交易中心，有興趣人士須預約參觀。據悉，不少富豪家族鍾情嘉道理道地段，有意購入項目多伙單位。
●KOKO HILLS夥中原引入H加1.3厘低息樓按
會德豐地產旗下茶果嶺KOKO HILLS啟動新一輪銷售，中原按揭為項目引入全新按揭優惠，全期按息低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，以今天(7月24日)1個月拆息0.27厘計算，實際息率低至1.57厘，較一般同類產品息口為低，亦較最優惠利率(P)按息率2.5厘低。
她指出，該計劃提供鎖息上限低至P減2.75厘，並設特高現金回贈高達貸款額1%，同時，客戶亦兼享與按息一致之高存息戶口，進一步慳息。她又稱，近月銀行流動性顯著增加下，港元拆息逐步回落至較趨近美息，H按息持續低於P按，加上H按有封頂息率保障，選用H按客戶進一步增加。
該盤日前上載新銷售安排，涉及88伙。因應疫情及政府措施，是次銷售將分為2個批次進行，其中第1批34伙將於周日(26日)以先到先得形式發售，並安排2伙於同日上午9時起招標發售，上午10時截標。而第2批44伙會於7月31日發售，同日推出8伙招標。
●海日灣II連沽兩伙特色戶 套現逾3458萬元
據一手銷售資訊網資料，億京發展旗大埔海日灣II連錄兩宗特色戶成交，套現3,458.1萬元。其中10座20樓J室，實用面積810方呎，天台面積703方呎，成交價1,574.6萬元，呎價19,440元。而第8座地下B單位，實用面積1,108方呎，花園面積707方呎，售價1,883.5萬元，呎價16,999元。
●高爾夫‧御苑再沽3幢洋房 套現逾1.5億元
一手洋房交投暢旺。恒基地產(00012)旗下粉嶺高爾夫球會旁項目高爾夫‧御苑，今天(7月24日)接沽3幢洋房，套現逾1.5億元，月內已累沽8幢洋房，合共套現逾4.1億元。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，今天售出包括A5、A10及B6洋房，全部連雙車位交易，成交價介乎5,060萬至5,260萬元。當中B6洋房售價最高，實用面積2,666方呎，連1,309方呎花園。為回應市場需求，將會於短期內再度加推洋房應市。目前全盤累售335伙，套現逾35億元，對銷情感滿意。
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