誰比特朗普更加不受歡迎？原來是...

在美國人眼中，誰比總統特朗普更讓人討厭？外國媒體報道，一項最新民調顯示，社教媒體Facebook及其創辦人朱克伯格的支持率是美國任何科技公司或科技CEO中最低的，逾來逾多的美國選民開始反對Facebook。

受訪者認為，Facebook社會影響弊大於利，並廣泛對該公司創辦人兼CEO朱克伯格及其擁有的權力感到不滿。調查指出，在美國選民的心目中，朱克伯格甚至比特朗普更加不受歡迎。

事實上，Facebook正遭多個廣告商杯葛，因為在早前的美國反警暴示浪潮中，總統特朗普Twitter發文，揚言「有搶掠即開槍」，形容示威者為暴徒，涉嫌煽動暴力，惟朱克伯格因拒絕刪除上述貼文的Fb版本，惹來部分員工及社會不滿。

此次調查由專注於科技政策的美國非營利組織Accountable Tech與GQR Research在7月15日至19日進行。

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