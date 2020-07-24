匯盈控股配股兼發債　建合營拓營養補充劑業務

假設配售全部配售股份，所得款項淨額約4,820萬元，將用於一般營運資金約3,320萬元及有關合營協議及許可協議之可能業務發展約1,500萬元。

同時，該公司根據特別授權配售本金額最多為5,200萬元之可換股債券。假設換股權按初步換股價0.2元獲悉數行使，公司將配發及發行最多2.6億股新股份，相當於經擴大之已發行股份總數約17.44%。公司擬將所得款項淨額約5,020萬港元用於一般營運資金及有關合營協議及許可協議之可能業務發展。

另外，該公司與從事生物醫學研究及生物技術開發的Vast Sea訂立合營協議，成立一間合營公司(即Success Health)以經營及進行營養補充劑配方(AVL-19)業務。

Vast Sea進一步開發AVL-19，相信AVL-19及核心成分具有輔助人體免疫系統的潛力，與營養補充劑的相關益處一致。2020年6月，Vast Sea就該發明向美國專利商標局申請並獲頒臨時專利註冊，獲臨時專利註冊編號63/041,587有關治療新冠病毒病的成分及療法證明。

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