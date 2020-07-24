現貨黃金升穿1900美元關口　直撲歷史新高

全球正處低息環境，加上中美關係緊張下，國際金價繼續搶高，現貨黃金升穿每安士1,900美元關口，直指2011年1,921.17美元紀錄高位，最新報1,901.47美元，日內升幅0.74%；紐約期金則報每安士1,898.50美元，升0.45%。「新興市場之父」麥樸思揚言，將會繼續買金。

麥樸思表示，當利率處於零或貼近零，黃金便成為具吸引力的資產，因為投資者毋須考慮利息問題，而金價會隨着市場不明朗增加而上升。他坦言會繼續買金，因為黃金正處於強勢，表現將相當好。

事實上，一些黃金期貨價格已搶先升至更高水平。隨着交易員將8月份期貨倉位轉到12月，截至周三止，未平倉的12月份期貨合約僅較8月少約1萬份，料未來數天12月份的未平倉合約張數將會最多，且該月的期金價格已觸及1,927.1美元，即已升穿了歷史高位。

金價正受到多項因素支持，包括負實際利率、全球經濟前景不明朗、美元疲弱以及地緣局勢升溫。世界黃金協會早前報告指，投資者今年將黃金視作一種重要的投資組合對沖資產，高風險、低機會成本和正面的價格動能，均支持黃金投資，抵銷經濟滑坡引致的需求疲軟。不少大行近日均唱好金價，當中瑞銀料金價九月底前可升見2,000美元。

與此同時，截至周三止，全球負孳息債券規模近十個月來首次重上15萬億美元，達15.04萬億美元。

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