夜市UPDATES：科技股回吐道指瀉百點　港夜期反覆

美股早市延續周四跌勢，大型科技股向下，加上地緣政治局勢緊張，道指目前報26,541點，跌111點或0.42%；標指報3,215點，跌20點或0.63%；納指報10,307點，跌153點或1.47%。

港股期指夜市反覆靠穩，現報24,746點，升61點，高水41點。

近期科技股發布的財報好於預期，但科技股仍然集體走軟，分析認為美國疫情持續惡化和對經濟的擔憂是引發市場下跌的主要原因。

另外，地緣政治關係日漸緊張化，長期看好股市的Yardeni Research總裁、資深股市預測師Ed Yardeni對市場前景表示擔憂，他認為美股未來可能回落20%以上，除了疫情，地緣政治緊張關係持續惡化也是原因之一。

市場同時還在關注美國國會就新一輪刺激措施進行的談判。

全球正處低息環境，加上中美關係緊張下，國際金價繼續搶高，現貨黃金升穿每安士1,900美元關口，直指2011年1,921.17美元紀錄高位，最新報1,906美元；紐約期金也高見1,904.6美元。

【21:30】中美關係持續緊張，加上憂慮美國經濟復甦步伐停滯，美股開市早段續偏軟，道指跌169點，至26,482點；納指跌193點，至10,268點；標指跌22點，至3,213點。

晶片商英特爾上季純利按年升22%至51億美元，經調整後每股盈利1.23美元，勝預期，但同時宣布旗下採用7納米技術的晶片將會推遲6個月才發布，股價早段瀉16.1%至50.64美元。

有傳蘋果公司(Apple Inc.)產品發布會將延至10月底舉行，股價早段挫2%至363.75美元。

捲入馬來西亞國營一馬發展基金(1MDB)貪腐案的高盛，與馬國達成39億美元的和解協議，包括向馬國支付25億美元現金和解金，馬國將撤銷所有刑事指控。高盛股價早段升0.6%至204.25美元。

玩具生產商美泰上季虧損1.09億美元，虧損幅度少過市場預期，銷售額跌15%至7.32億美元，但期內經典的芭比玩具娃娃在居家令下暢銷，相關銷售額升7%至近2億美元，相當於整體銷售1/4。美泰股價早段跌1.2%至11.78美元。

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