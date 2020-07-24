復星旅遊文化發盈警　不排除下半年續錄虧損

集團2020年上半年與去年比較，主要由於度假村容納能力下降約51%造成營業額下降約43%，旅遊目的地營運營業額下降約46%。同時，旅遊相關物業銷售及建造收入因建造和交付週期的規劃調整下降約79%。預計2020年上半年歸屬於母公司股東之虧損約為8.5億至10億元人民幣，該等虧損主要由於集團度假村營運的經營虧損所致。

隨着中國大陸地區的度假村營運已於4月逐步開放，且歐洲、亞洲和美洲的部分度假村也於6月中旬開始陸續重啟。預計截至2020年7月31日，全球將有25家度假村重啟，度假村容納能力將恢復至不低於去年同期容納能力的35%；截至2020年7月23日止的23天期間，旅遊目的地營運之營業額比去年同期已實現成長。由於疫情及各國採取的公共衞生防疫，集團全球各地業務恢復的時間表變得不確定。倘若疫情於年內剩餘時間持續嚴重地影響集團營運，集團的2020年下半年業績亦可能會錄得虧損。

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