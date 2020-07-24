復星旅遊文化發盈警 不排除下半年續錄虧損
2020年07月24日 21:50
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復星旅遊文化(01992)發盈利警告，新冠肺炎疫情造成各國採取大範圍的封城和旅行限制等公共衞生防疫措施，對集團的旅遊營運業務(即度假村和旅遊目的地營運以及旅遊休閒服務及解決方案)產生重大負面影響。
集團2020年上半年與去年比較，主要由於度假村容納能力下降約51%造成營業額下降約43%，旅遊目的地營運營業額下降約46%。同時，旅遊相關物業銷售及建造收入因建造和交付週期的規劃調整下降約79%。預計2020年上半年歸屬於母公司股東之虧損約為8.5億至10億元人民幣，該等虧損主要由於集團度假村營運的經營虧損所致。
隨着中國大陸地區的度假村營運已於4月逐步開放，且歐洲、亞洲和美洲的部分度假村也於6月中旬開始陸續重啟。預計截至2020年7月31日，全球將有25家度假村重啟，度假村容納能力將恢復至不低於去年同期容納能力的35%；截至2020年7月23日止的23天期間，旅遊目的地營運之營業額比去年同期已實現成長。由於疫情及各國採取的公共衞生防疫，集團全球各地業務恢復的時間表變得不確定。倘若疫情於年內剩餘時間持續嚴重地影響集團營運，集團的2020年下半年業績亦可能會錄得虧損。
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