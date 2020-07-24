集團指，自推出中學文憑考試以來，參加中學文憑試的考生人數減少，導致中學補習服務的需求萎縮。其後於2019年下半年，集團受到政治事件的嚴重打擊，例如於香港的抗議及示威活動等曾一度令香港的學校停課。由2020年起，集團的業務營運進一步受到新冠肺炎爆發及長期疫情困擾的不利影響。由於社交隔離措施，有大量面授課堂被迫取消或改為網上課堂。

因此，集團透過關閉其若干分校，將原本於傳統課堂授課的規模縮減，以控制營運成本。於2020年上半年，本集團旗下以「現代教育」品牌經營的7間教育中心(中學補習社)當中的6間及集團旗下以羅

逸雅芭蕾舞爵士舞學校品牌經營的6間專業舞蹈學院當中的5間均已結業。

主要由於上述因素，於2019/20財年，集團於提供私人教育服務分部下之收入較2018/19財年減少約40%。

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