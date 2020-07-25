東方日報B2：外匯基金季賺1014億　難填氹

外匯基金第二季表現扭虧為盈，投資收入錄1,014億元，季度成績為歷來次高。儘管次季收復不少失地，並抵銷首季大部分投資虧損，惟「埋單」計算，上半年仍蝕106億元。香港金融管理局對下半年投資表現未敢樂觀，環球經濟復甦時間及速度仍為未知之數，香港亦正經歷「非常時期」，未來投資會聚焦於防禦性及流動性，冀減少市場波動對外匯基金的負面影響。

今年首季外匯基金投資收入為史上最差，投資虧損達1,120億元，季內5項投資項目中，僅債券錄得正數。踏入第二季，市場氣氛好轉，未計入長期增長組合表現，其他投資類別均有「斬獲」，港股及其他股票投資合賺765億元。值得留意的是，非港元資產的外匯估值終止連續四季度虧損，季內上調46億元。

金管局總裁余偉文解釋，今年首季全球股市急速調整，隨着第二季部分地區疫情緩和，加上各國採取貨幣政策和財政措施刺激經濟，主要股市明顯回升，但仍然未能重返年初水平。債市方面，他指由於主要央行大幅下調基準利率，並重啟量化寬鬆、債券價格上升，令外匯基金的債券組合錄得良好收益。

據金管局數據，第二季外匯基金的債券投資收益有203億元。余偉文指，總體而言，佔外匯基金大部分資產的傳統股債在第一季錄得投資虧損後，在第二季已收復失地。而早於今年5月初公布首季外匯基金成績表時，余氏已預告，次季已有300億至400億元收益進帳。

外匯基金的首要作用是維持港元匯率穩定，其表現影響香港政府庫房收入。今年外匯基金支付予財政儲備存款與政府基金及法定組織存款的息率為3.7%，上半年相關費用分別為186億及58億元，當中未包括今年度應支付予未來基金的款項。

展望下半年表現，余氏直言投資環境充滿挑戰。雖然各地的防疫措施開始放寬，但環球經濟仍十分疲弱，復甦的時間和速度屬未知之數，而地緣政治以及疫情再度爆發的風險等，亦為市場帶來一連串不穩定因素，並形容香港和環球經濟正經歷非常時期。該局會確保外匯基金有充足的流動資金，以維持香港的貨幣及金融穩定。

星展銀行(香港)投資總監辦公室高級投資策略師李振豪指，次季環球各國積極放水，股債市場均迎來反彈浪潮，季內外匯基金表現向好屬預期之內，料外匯收益為下半年焦點，估計基金的外匯組合主要投資歐元、英鎊等，於美元轉弱周期下可錄得佳績。他直言較難預測下半年外匯基金的股票表現，因中美不確定性高企，下半年環球股市呈大波動，全年外匯基金收益按年持平的機會較大。

晉裕環球資產管理高級投資分析師黃子燊則對下半年投資表現相對樂觀，認為流動性充裕下，資產價格保持升浪為大趨勢，低息環境持續，債市仍繼續錄得資金流入，利好債價上漲，料全年外匯基金投資收益，錄中低單位數升幅。

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