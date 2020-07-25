利福中國預警溢利挫近50%

利福中國指出，該預期溢利下降主因新冠肺炎疫情爆發，對百貨零售業造成廣泛性業務受損，導致該集團百貨店營運銷售收入及溢利雙雙下跌，及集團於河北省聯營公司北人集團的應佔溢利減少。

事實上，利福中國去年度轉蝕8,351.6萬元，主因期內錄得應佔北人集團虧損2.94億元。

值得留意的是，核數師於去年的業績報告內提出保留意見，指利福中國管理層無法向核數師提供有關2019年北人集團之債務人和擔保人最更新財務資訊的充足證據，令到核數師無法獲得對於有關債務人的應收款的減值評估等。

北人集團主要經營百貨和超市，亦從事汽車經銷業務。利福中國去年業績顯示，其通過持有60%的附屬公司而持有若干「北人集團」股權，截至去年底止，利福中國應佔有關聯營公司虧損4.91億元，包括對北人集團若干逾期貿易應收款項餘額計提預期信貸虧損撥備(扣除遞延稅項)16.58億元。

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