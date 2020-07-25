環球局勢緊張，加上新冠肺炎確診個案續創新高，二手樓已出現六大冧市警號。近日樓價已明顯回落，投資者紛紛劈價出貨，甚至蝕讓離場。上車指標屋苑天水圍嘉湖山莊有兩房單位劈價至480萬元沽出，做價料為項目4月後最平。同時，有沙田蔚景園買家縮沙，煞停入市計劃。

疫市下藍籌屋苑平價成交湧現，消息透露，上述嘉湖山莊麗湖居8座極低層單位，實用面積442方呎，開價490萬元，減價10萬元沽出，呎價約10,860元，兩房呎價近月罕見險守一萬元。

市民對後市失信心，有買家臨時轉軚。中原陳顏輝稱，一名睇樓約三個月的準買家，有意購入蔚景園實用面積379方呎單位，獲減價15萬元，打算以665萬元入市，並將訂金交予代理。但送訂期間，考慮到近日中美關係緊張，及疫情不明朗，決定取消入市。

市場再有重磅業主沽貨。利嘉閣彭錦添表示，青衣翠怡花園3座低層E室，實用面積467方呎，開價630萬元，劈價至589萬元沽出，呎價12,612元，亦較同類型大兩房戶市價低約5至7%。據了解，上址向來作收租，原業主或有關人士於同屋苑亦持有其他單位，是次賣出單位曾於2018年作內部轉讓，約30萬元辣招由新買家支付。彭氏又稱，辣招令業主難以換貨，議價空間不多，撤辣可增加盤源及樓市流通量。

部分屋苑成交價在不足一個月內急跌。中原王勤學稱，元朗采葉庭1座中層G室，實用面積509方呎，叫價615萬元，終獲投資者以608萬元購入，呎價僅11,945元。較本月初同面積單位做價急跌約7%。

另方面，蝕讓成交增加。消息稱，西營盤薈臻中層單位，市傳以690萬元轉手，呎價約2.1萬元，物業約六年間帳面蒸發逾50萬元。

而大幅劈價成交差不多每天都有。中原余社朝指，九龍塘根德閣1座低層A室套三房戶，五月開價2,600萬元，現以2,150萬元售，累減450萬元，呎價17,494元。