高銀賣啟德地　訂期權協議留一手

高銀股份周五復牌後，股價曾升49.49%，高見1.48元，收市仍升21.21%，報1.2元。

高銀5月時曾公布，按初步代價約70.4億元出售上述啟德住宅地。不過，高銀周五公布終止上述5月協議，並表示已於上周五(17日)把持有該啟德地的旗下公司迅富國際，售予第三方Agile World旗下公司Sino Shield(下稱買方)。

代價方面，買方除支付25億元現金外，亦會借出最多11.402億元予迅富國際，以用一筆至少24.268億元的新融資重續其現有銀行貸款，總涉資約60.67億元。高銀同時與對方訂立期權協議，高銀方一年內分兩期付出共約8.53億元期權成本，期內便有權以25億元另加貸款結欠等買回該幅地。而若高銀方一年後不行使認購權，往後90日內Agile World亦可選擇強制高銀接貨。

另高銀主席潘蘇通旗下的高銀(證券)周五公布，因種種原因影響而面臨經營困難，在董事局一致同意下，公司決定暫時自願停業，從周五開始所有客戶都無法進行任何交易，公司促請客戶盡快與其聯繫，以安排轉倉或提取所有資產，包括股票和現金。

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