歐股收市受壓　Vodafone挫逾4%

中、美兩個全球最大經濟體之間的外交緊張局勢進一步加劇，歐洲股市周五(24日)收市受壓，英國富時100指數收報6,123點，跌87點或1.41%；法國CAC指數收報4,956點，跌77點或1.54%；德國DAX指數收報12,838點，跌265點或2.02%。

中方作出反制，決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

個股方面，英國天然氣公司Centrica在同意以30億英鎊出售其美國業務Direct Energy之後，股價全日飆升16.77%。

英國電訊商Vodafone計劃將其鐵塔業務明年上市，股價收跌4.65%。

數據方面，英國6月零售銷售按月上升13.9%，升幅遠大過市場預期；按年則下跌1.6%，跌幅遠小過市場預期。上月零售銷售較疫情封鎖前的2月下跌0.6%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626