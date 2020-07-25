紐約期金創收市紀錄新高　勢闖1900美元關

全球正處低息環境，加上中美關係緊張下，國際金價繼續搶高，紐約期金周五(24日)收報每安士1,897.5美元，升7.5美元或0.4%，以最活躍合約計算，創出紀錄收市新高。全星期計，紐約期金累升4.8%。

「新興市場之父」麥樸思揚言，將會繼續買金，指當利率處於零或貼近零，黃金便成為具吸引力的資產，因為投資者毋須考慮利息問題，而金價會隨着市場不明朗增加而上升。他坦言會繼續買金，因為黃金正處於強勢，表現將相當好。

金價正受到多項因素支持，包括負實際利率、全球經濟前景不明朗、美元疲弱以及地緣局勢升溫。世界黃金協會早前報告指，投資者今年將黃金視作一種重要的投資組合對沖資產，高風險、低機會成本和正面的價格動能，均支持黃金投資，抵銷經濟滑坡引致的需求疲軟。不少大行近日均唱好金價，當中瑞銀料金價九月底前可升見2,000美元。

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