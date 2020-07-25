鱷王頂唔順！據報全球最大對沖基金計劃裁員

外媒報道，由人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)所創辦的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)計劃裁減員工，主要考慮到新冠肺炎疫情而導致需求出現變化。

報道指，橋水將會裁員數十人，主要涉及研究部門、客戶服務團隊、人力資源部門、評估員工表現的團隊，以及管理層訓練計劃的員工。

報道又引述橋水表示，新冠肺炎疫情正在帶來一些轉變。由於更多員工在家工作，後援人手可以因此減少；同時更多創新技術令公司對人才的需求有所不同，而服務客戶的方式亦有不同。

事實上，在今年3月疫情引發市場拋售期間，橋水亦受到重創，截至4月底止兩個月，該基金資產規模由1,640億美元縮水了15%，至1,380億美元。

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