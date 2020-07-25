美股收市：道指跌182點　英特爾急瀉16%

中美關係持續緊張，加上憂慮美國經濟復甦步伐停滯，美股周五(24日)受壓。道指收報26,469點，跌182點或0.68%；標指收報3,215點，跌20點或0.62%；納指收報10,363點，跌98點或0.94%。

總結全周，道指、標指、納指分別累跌0.76%、0.28%、1.33%。

有傳蘋果公司(Apple Inc.)產品發布會將延至10月底舉行，股價周五收跌0.25%，報370.46美元。

晶片商英特爾上季純利按年升22%至51億美元，經調整後每股盈利1.23美元，勝預期，但同時宣布旗下採用7納米技術的晶片將會推遲6個月才發布，股價急瀉16.24%，收報50.59美元。

事實上，近期科技股發布的財報好於預期，但科技股仍然集體走軟，分析認為美國疫情持續惡化和對經濟的擔憂是引發市場下跌的主要原因。

另外，地緣政治關係日漸緊張化，長期看好股市的Yardeni Research總裁、資深股市預測師Ed Yardeni對市場前景表示擔憂，他認為美股未來可能回落20%以上，除了疫情，地緣政治緊張關係持續惡化也是原因之一。

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