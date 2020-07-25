摩根大通：預期新興市場股票面臨風險趨增

摩根大通駐聖保羅的首席拉美股票策略師Pedro Martins Junior表示，隨着新冠肺炎疫情持續，加上赤字不斷膨脹，將威脅到明年的企業回報，新興市場股票面臨的風險不斷增加。

Junior表示，「我們可能正處於一個轉折點，喜訊不斷出現，但改善的斜坡卻愈來愈平坦。」儘管一些經濟活動有所好轉，但人們對疫情復燃的擔憂依然存在，壓制了經濟復甦勢頭。

他指出，由於需求被壓抑，同時疫情持續，將令避險情緒趨增，新興市場股票面臨着下半年經濟活動再度下滑的風險。他預計各國刺激措施將在今年結束，新興市場的企業盈利可能會在2021年受到衝擊。

該行在新興市場股票模型中，將印度評級從「中性」下調至「減持」，以防止盈利增長令人失望；並籲增持中國、巴西、印亞、俄羅斯和南韓的股票。

摩根大通指，對新興市場股票投資組合的持倉加以調整，以其可以受益於更強勁的經濟活動，同時對沖中美風險、社交距離規定和信貸風險；並看好非必需消費品、通訊服務、衛生健保、材料和房地產公司。

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