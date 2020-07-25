新冠肺炎：全美麥當勞下月起要求顧客必須戴口罩

面對新冠肺炎疫情持續失控，不少企業都訂下新措施應對，其中國際連鎖快餐店麥當勞宣布，在8月1日起，全美近1.4萬間門市將實施顧客必須戴口罩入內的規定，並會在餐廳入口處，為沒有口罩的人士提供口罩。

麥當勞在聲明中解釋，最新科學研究表明飛沫有可能在空氣中長時間停留，從而增加病毒傳播的風險，「我們首要任務：保護我們、我們的加盟商、員工和客戶的健康和福祉」。

麥當勞又指，若有顧客拒絕戴口罩，將採取「額外的程序」，以友好及快捷的方式處理。

事實上，除了麥當勞外，零售商沃爾瑪、雜貨連鎖店克羅格等其他大型零售企業已要求客戶在美國所有門市內佩戴口罩。

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