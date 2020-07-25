1周10大驚奇：特朗普掌控美元玩殘新興國？30年罕見異象話...

2020年轉眼間已來到7月底，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅，之後呼籲小心至今，異象有得有失！之後會如何呢？小心吧！

【1、全球角力白熱化！特朗普選情告急 必狂「出牌」】

經過本周後，中美以至全球角力可謂「白熱化」！其中一個重要原因是美國總統特朗普選情告急，必然會瘋狂「出牌」！根據ABC新聞/華盛頓郵報近日發布民調顯示，民主黨候選人拜登對特朗普有15個百分點的領先優勢，於潛在選民中則領先10個百分點。特朗普對新型冠狀病毒大流行的應對仍然是選民關注的重點問題。

在這項7月12日至7月15日進行的民調中，前副總統拜登在註冊選民中擁有55%的支持率，特朗普為40%。ABC新聞/華盛頓郵報5月下旬的民調中，拜登領先10個百分點。

ABC新聞報道稱，拜登於潛在選民的領先優勢為10個百分點，以54%對特朗普的44%。特朗普的工作滿意度為39%，不及5月時的45%。

調查訪問了845名註冊選民，誤差幅度為正負4個百分點。

特朗普被問到上述民調時立刻反駁，表示自己沒有輸，稱這些是「假民調，而且2016年時民調更差(而我還是贏了)」。

【2、全球角力白熱化！特朗普選情告急 「經濟牌」也輸】

更悲的是，特朗普連「經濟牌」也輸！本周有報道指出，特朗普很少會錯過吹噓股市的機會。單單上周，他再次談到了市場近期上漲，並說，「我要告訴你，如果拜登入主，經濟將會被摧毀。」

不過，目前的事實是，由於每周還有超過100萬名美國人加入失業行列，失業率仍然高於二戰後任何一次經濟衰退中所見的情況，因此，股市上漲不代表經濟成功。在7月15日發布的Quinnipiac民意調查中，接受調查的選民中半數表示，他們相信拜登更能管理經濟，45%的選民則支持特朗普，這是特朗普第一次在這個議題上輸給拜登。

在2008至2009年的金融危機中，許多勞工看到自己的401(k)帳戶(即類似香港的強積金)和其他投資的價值驟然下降，迫使一些人推遲退休多年。這次約有數以百萬計的美國人失業。

只有大約14%的美國家庭直接擁有股票，不到一半的私營部門工人參加了僱主贊助的退休計劃。因此，納斯達克100指數本月創下歷史新高，標指年度總回報率回到正值，許多人其實沒有享受到太多好處。

目前美國失業率為11.1%，一些經濟學家警告稱，由於新冠病毒病例增加，就業人數最快可能在本月再次開始下降。截至7月11日當周，加州、佛羅里達州、喬治亞州、德克薩斯州和華盛頓州申請失業救濟金的人數上升，這些地方的新冠病毒病例增加，並已實施或考慮了一系列新的限制措施。

【3、全球角力白熱化！特朗普真失威 美逾半舖恐永久關門】

事實上，特朗普十分難短期內解決失業問題，皆因不少店舖「永久」關門！美國美食點評網站Yelp本周稱，新冠疫情開始時暫時關閉的企業中，有一多半現在看來會是永久關門。

該公司本周發布報告顯示，截至7月10日，其網站上列出的132,580個關閉企業中有55%是永久性的，比6月底上升14個百分點。超過72,000家企業已永久關閉，其中加州、德克薩斯州和佛羅里達州佔比最高。

長期關閉的企業數量增多，意味着未來勞動力市場前景疲軟。經過兩個月就業穩定增長後，7月非農就業人數可能下降，因為新冠病例再度激增和面臨新的封鎖措施。

在Yelp報告中，餐館佔永久性關閉企業的數量最多，其次是零售和美容業，酒吧和健身中心。儘管許多零售商可以改為路邊收貨和網上訂貨，但這些措施未必足以讓他們維持長期經營。

難怪連曾任摩根士丹利亞太區主席、現為耶魯大學高級研究員的羅奇本也表示，令人畏懼的雙底衰退非常真實。他指出，衰退向來會兩度試底，料今次都會一樣。他說：「美國需求面崩潰，會在今年下半年持續為企業、招聘和潛在的公司破產創造許多問題。」

羅奇是全球亞洲問題最佳專家之一，曾在今年1月預測今次疫情慘況會超過2003年「沙士」(SARS)，可能撼動全球經濟。

【4、全球角力白熱化！特朗普正掌控美元玩殘新興國】

面對選情嚴峻，特朗普必無所不用其極，尤其是美元的獨特優勢！國際貨幣基金組織(IMF)本周發表研究顯示，美元匯率將是全球經濟從疫情中復甦的「關鍵」角色，美元在國際貿易和金融體系扮演的主導性角色，代表新興市場在疫情期間的貨幣貶值無法像過去那樣有效抵擋衝擊。

IMF在名為「主導貨幣和外部調整」的研究中，闡述美元主導性地位如何可能加重疫情對全球經濟的衝擊。

疫情爆發後，新興市場貨幣兌美元雖然大幅轉弱，讓這些市場的投資者期待能因此提振出口競爭力，從而拉升國內經濟。不過，IMF研究發現，新興市場貨幣貶值帶來的助益，即吸收衝擊的能力，不如以往有效，因為美元仍是貿易和融資的最關鍵貨幣。

由於出口大多以美元計價，需求並未隨着本國幣貶值而上升。再者，全球交易有23%以美元開票，還無計算進幾乎都是用美元計價的大宗商品市場。

正因為國際貿易對美元「不成比例」的高度依賴，美元匯價成為驅動全球經濟增長的關鍵力量。當美元升值，美國以外國家支付的進口帳單變得昂貴，削弱了這些地方的內需，繼而影響國內經濟活動。

IMF首席經濟學家Gita Gopinath和資深經濟學家Gustavo Adler在內的學者在報告中指出，美元在貿易和金融的主導地位，很可能會強化疫情的影響。

今年3月股市暴跌期間，全球湧向美元融資，讓美元匯率急升，最終迫使美國聯儲局攜同數十個國家推出緊急換匯額度。不過，到了5月底至今，美元一直轉弱，使聯儲局換匯機制需求也減弱。

相比之下，巴西資幣雷亞爾兌美元今年以來大貶1/3，墨西哥披索兑美元也貶值20%。旅遊業等對本國貨幣最敏感的產業，依然飽受疫情影響。IMF報告說：「疫情危機持續不斷，美元主導地位意味新興市場和開發中國家貨幣已經發生的貶值，不太可能在短期內挹注自己的經濟活動。」

雖然環球金融市場回升，對經濟復甦的看法也轉趨樂觀，但美元匯率一旦再飆，隨時可能再次拖累經濟活動。換言之，強美元將會對全球經濟造成萎縮效應。

【5、全球角力白熱化！新興國正以「去美元化」抗衡】

面對特朗普出招，新興國也非省油的燈！傳統投資智慧有云，金價走勢多數與股市相反，主要與其避險特質有關，惟近年恰恰相反，兩者經常同步上揚。究其原因，除了是央行放水令資金氾濫及市場憂慮經濟前景等慣常因素外，不少國家因政減考量而選擇增持黃金來達到「去美元化」目的，也是金價上揚的關鍵原因。

根據世界黃金協會(WGC)近日公布的數據顯示，截至5月，土耳其已取代俄羅斯，成為今年全球最大黃金購買國，增加了36.8噸黃金儲備，另一新興市場烏茲別克也購買了6.8噸黃金。回看土耳其今年以來已不斷增持黃金，截至5月前，合共購買了148噸黃金，為去年同期3倍。

值得留意的是，土耳其財政並不富裕，除了疫情影響國內旅遊業外，美元強勢也使土耳其匯兌收入減少。在國家收入受礙下仍增加黃金儲備，使市場推測其原因可能是想擺脫美元有關。

WGC數據也顯示，俄羅斯曾是主要黃金買家，目前為世界第5大黃金擁有國，持有近2,300噸黃金。然而，俄羅斯在今年1至5月的黃金購買量按年下降約六成至28噸左右，該國央行在3月下旬表示，將從4月開始停止買金，惟未解釋原因。分析普遍認為，可能是因油價暴跌令俄羅斯收入下滑，而不是看淡黃金前景。

事實上，在2008年美國引發金融海嘯後，過去逾十年，各國央行有逐步「去美元化」迹象，不斷累積黃金儲備，以使其資產組合能多樣化。如今土耳其擺脫美元的動作可能會蔓延至其他國家央行，特別是在美元需求非常高的發展中國家，從長期角度來看，黃金交易量將再次激增。

【6、全球角力白熱化！「股神」看透世局 不介意短期被嘲笑？】

不過，縱使全球格局有變，但不少散戶仍紙醉金迷，甚至嘲笑「股神」巴菲特！誠然，「股神」旗下投資旗艦巴郡市值今年以來累失達900億美元，在美國所有上市公司當中，表現「倒數第五」，僅勝摩根大通、富國銀行、美國銀行，以及埃克森美孚。首5大贏家則是亞馬遜、蘋果公司、微軟、特斯拉，以及Google母公司Alphabet。

巴郡股價今年以來累跌逾16%，主因是「股神」沽清航空股及坐擁1,370億美元現金而不作為，一直備受批評，甚至被嘲諷是「蠢材」，最近才出手以100億美元投資Dominion Energy天然氣。

就「股神」在疫情下保守，美國金融圈知名博客Farnam Street博主Shane Parrish本周認為，「股神」願意讓人一時以為他很蠢，以獲得最佳的長期投資效果。

Parrish來頭不小，連「鱷王」達利奧及著名對沖基金大鱷、Third Point創辦人Dan Loeb也是其「粉絲」。

Parrish認為，由於未來變得愈來愈不確定，「股神」正在為未來最廣泛的可能做準備。「當無法在一定程度上理解(疫情走向與經濟趨勢)時，我們就會在場邊觀望，直到理解為止。」

【7、全球角力白熱化！美股大好友都警告股市冧三成】

事實上，謹慎的何止「股神」！連美股多年大好友、被譽為華爾街最優秀的經濟預測師、投資諮詢機構亞德尼研究公司總裁Edward Yardeni本周也警告，美國新冠肺炎病毒病例激增，加上地緣政治緊張局勢所帶來的風險，可能引發美股崩跌20至30%。

Yardeni稱，市場已經有了一次「融漲」(melt-up、即「終極一升」)，這在估值倍數中體現得非常明顯。現在的股票不便宜。此外，似乎沒有處理好經濟開放和社會距離以盡量減少疫情爆發。

美國聯儲局在3月底採取前所未有的措施，以保持華爾街和經濟運轉時，Yardeni曾表示「一次V形復甦正在形成」，但現在他擔心不斷變化的環境，可能會傷害那些將大部分資金投向美國股市的投資者。

他指出，看到美國主要州份暫停進一步經濟重啟，故此在5月和6月在經濟方面所有好消息，包括失業人數等都是脆弱的。最重要的是，地緣衝突再次升級，並且愈來愈危險。他另警告美國11月大選可能會給市場帶來動盪。

【8、全球角力白熱化！美白手興家富豪18歲侄女也炒股】

除了經濟師，美國著名億萬富豪、真正由無到有的知名白手興家企業家Mark Cuban本周亦警告，目前股市由3月底開始的巨大升浪令他回想起1990年代末期的科網泡沫。

他說：「在某程度看，今次不同的是升浪是由美國聯儲局及其所引入的流動性，以及隨之而來的金融資產通脹引致，但從更大的角度來看，它與1990年代末期的科網泡沫十分類似。」

他又說：「我的18歲侄女問我應該投資哪些股票，因為她的朋友每天賺30%，而其他人只是隨機地問我應該投資甚麼股票，重點是他們從來沒有看過股票。」他警告，目前每個人都是「牛市」中的天才，每個人都在賺錢，因為獲得了聯儲局的支持，這會吸引那些本來不會參與的人。

就此，他告訴侄女，目前在股市上賺錢的唯一途徑是「套現離場」，「別貪心」！他說：「我們突然之間處於泡沫之中，泡沫已過了幾個月，有時候很難有耐心等入市，尤其意識到仍然有很多錢在股市角逐。」

【9、全球角力白熱化！30年罕見異象 美企內部人士狂沽股】

異象方面，散戶要注意，連企業高層也「出逃」了！本周有報道指出，隨着美國股市攀升至20年以來最昂貴水平，上市公司的高管正表現出焦慮迹象。

在市場3月見底時「正確買入」的企業內部人士，目前主要在「賣出」！Washington Service匯總的數據顯示，近1,000位企業高管7月出售了自己公司的股票，與內部買家的比例達到5比1。在過去30年中，只出現過兩次賣出/買進比率較現在高。

InsiderInsights.com的數據顯示出類似的趨勢。該機構研究主管Jonathan Moreland表示，在過去4周中，出現內部人士拋售的企業比有內部人士買入的企業多出186%，接近於過去10年往往預示短期市場見頂的200%水平。

內部人士拋售發生在標指從3月低位上漲了45%以上之際。如今，即使面對疫情和經濟衰退的影響，科技股仍處於歷史高位，一些企業高管因此減持股票。

儘管一些分析師警告稱，不要過多解讀內部交易，因為估值以外的因素可能會影響這種交易，但今年和2018年的類似指標飆升都預示了股市下跌。

Moreland說：「我們的指標正在發出警告信號，我不是說由於近期的內部交易數據，每個人都應該賣掉股票並沽空市場。我使用它的方式是，我更願意出售獲利豐厚的股票。我們仍然對市場最近的回升不感到信服。」

7月出售自己公司股票的內部人士包括UnitedHealth Group董事長Stephen J. Hemsley和摩根士丹利行政總裁James Gorman等。

彭博匯總數據顯示，企業內部人士上周出售價值5,260萬美元的股票，而購買量只有340萬美元。

究竟是「股神」及企業高層正確，抑或散戶正確，事後自有分曉...

【10、全球角力白熱化！經濟恐遭「眼鏡蛇效應」全面反噬】

最後分享一下「眼鏡蛇效應」！本周有美國華爾街專家警告，全球政府推出史無前例的貨幣及財政寬鬆政策，並大力介入經濟，雖然短期內可能推升股市，但事後可能會帶來比問題本身更糟糕的後果，這種「眼鏡蛇效應」似乎已開始浮現。

所謂「眼鏡蛇效應」，是話說印度德里曾「蛇滿為患」，故政府懸紅捉蛇，民眾每宰殺一條眼鏡蛇，就有錢收。起初這個策略很奏效，但後來生意人開始為賞金而「飼養」眼鏡蛇，迫使政府取消懸紅。飼養員見無利可圖，就氣憤地把所養的蛇全部放生了！結果就是：全市眼鏡蛇數目暴增到較原先更嚴重的地步。

華爾街資深評論員、《熊市陷阱報告》(Bear Traps Report)編輯Larry McDonald警告說：「我們認為經濟史上最大的眼鏡蛇效應已發生，並正位於初期階段。大規模貨幣刺激與大規模財政刺激(全球總計已超過15萬億美元)雙管齊下，設法救起瀕臨通縮型衰退的經濟，這反而會造成惡性通脹型的經濟崩潰。」

他說，若是政府明白經濟崩潰災難將至，而決定改變政策路線，接下來發生的將是一波通縮型衰退，會較當初政府完全不出手干預的情況嚴重許多。

事實上，他舉例指出，有「鐵娘子」之稱的德國總理默克爾早前也「投降」，放棄德國的財政節制堅持，同意與歐盟一起大舉發行「共同債」救市。在美國，主張推出大規模財政刺激的人士漠視了一些經濟原則，終將對投資者產生深遠影響。

他提醒投資者，目前市況可能好好炒，但切記「眼鏡蛇飼養者未來的怒火較地獄之火更可怕！」

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