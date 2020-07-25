御海灣開售：買家及代理報到 發展商加強防疫安排
2020年07月25日 11:00
東網電視更多新聞短片
疫情反彈下再有新盤開售，市場反應仍然踴躍。新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣今(25日)早上正式開售首輪108伙，大批買家及地產代理等報到，並等候揀樓，發展商做足防疫措施，限制每組登記人數及分隔排隊人潮之間距離等等。
該盤於昨(24日)午截止接受認購登記，市場預料共錄得超過1,700張入票，超額認購近15倍。
今日發售單位的實用面積介乎261至437方呎，當中包括14伙開放式戶、54伙一房、13伙一房連儲物室及27伙兩房戶，扣除最高折扣後，即供折實平均呎價為17,498港元，呎價介乎14,992至19,922元，售價由468.88萬至730.04萬元。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！