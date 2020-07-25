御海灣開售：買家及代理報到 發展商加強防疫安排

該盤於昨(24日)午截止接受認購登記，市場預料共錄得超過1,700張入票，超額認購近15倍。

今日發售單位的實用面積介乎261至437方呎，當中包括14伙開放式戶、54伙一房、13伙一房連儲物室及27伙兩房戶，扣除最高折扣後，即供折實平均呎價為17,498港元，呎價介乎14,992至19,922元，售價由468.88萬至730.04萬元。

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