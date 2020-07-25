致富智庫：揭密！全球僅1%人懂的發達秘方...

很多人都想為早些退休印印腳而奮鬥，或許又希望可以中「六合彩」發個橫財夢，實現立即享受生活的夢想！不過，須知道成功從來都沒有捷徑，如果「基本功」打得不好，突然天降橫財也是枉然的。以下是綜合各媒體寫下的「發達秘方」，傳說僅1%人能真正看透，大家不妨參考一下，或許對你的致富夢想帶來啟發：

【須知道「複利息」是怎樣奇妙！】

以下有兩個選擇，你會揀哪一個？

一、恭喜你！你中了億元六合彩，一次過給你1億元了！

二、你加入了一個組織，今天先給你1元，接下來連續30天，每天都給你前一天2倍的錢！

答案：

相信很多人會選「一」，大拿拿1億元喎，當然是先取為上啦！不過，原來選「二」的結果是總數21.47億元。

對，很多人也期望一夜暴富，最好中「六合彩」頭奬，翌日立即辭工！不過，真正的致富之道是哪怕「1元」起步，只要每天努力多一點，最後總會有意想不到的奇迹。

【無論你每月賺多少，記得分5份！】

一、生活費

二、用來交值得結交的朋友，若能堅持一年，「朋友圈」就會為你產生價值

三、給父母、愛人送一份禮物

四、用來投資自己，每個月買一本好書讀或上課

五、用來投資，例如月供有價值的股票或供樓

或許很多人說，光是生活費已佔了超過一半，怎分5份？其餘4項也盡量做到一些吧！

【成就未來的不是錢，而是你的心態！】

舉個例子：現在你是建築工人，有人問你正在做甚麼？

你煩躁地說：「砌緊牆，見唔到咩？」

可惜，10年後你仍在砌牆。

如果你笑着說：「我們正在學習起樓。」

10年後，你成為了工程師。

如果你充滿理想地說：「我們正在學習建新城市。」

10年後，你成為了老闆！

人生的起點可以是相同，但終點絕對可以不一樣！以上的例子很膚淺？話你知很多人回望10年前的自己，都會想到後悔的地方！怎樣會不後悔？那就一定要調整心態！夢想大一點、性格樂觀一點吧！

【遇到好的投資項目，就放膽吧！】

又有一個例子，有一個價值月薪1萬元的人，你作為老闆，只給他9,000元，就為了省下這1千元，結果一有更好的機會，這人就走了。相反，如果你爽手地給他月薪1.5萬元，他立即拿出兩倍的能耐為你「賣命」。

很多人一生中總有改變命運的機會，但結果呢？機會來臨時，總畏首畏尾。冇錯，世上總沒有不勞而獲，但總要放膽一試。就算真的受了挫敗，得到的經驗是無價的，總會為你下一次成功而鋪路。

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講到發達，誰說人發了達一定「食日萬錢，猶曰無下箸處」？(伙食一日要使一萬銀，但都仲唔滿意，覺得冇嘢值得下筷夾，即是奢侈無度咁解)

美國有研究發現，儘管當地富裕階層收入佔全國整體的比重自70年代起倍升，亦即「富者愈富」，惟富人當中頗多都有5樣勁「Cheap」特性。「Cheap」者，其實是指富人不忘節儉，有5項「禾稈冚珍珠」的消費特性而己。

話說回來，想賺有錢人錢的，必須看看以下有錢人5樣勁Cheap消費特性！

1、【座駕大眾化】

有數據顯示，對於當地「年」賺25萬美元以上的人(即「月」入16萬幾港元以上)，五大暢銷車款依次為福特F系列、Jeep Grand Cherokee、Jeep Wranger、凌志RX、寶馬X5。另一調查亦顯示，當地最富有地區的至暢銷汽車款分別是本田Accord、豐田Camry、本田CR-V、福士Jetta及豐田Prius。

可見有錢人駕超豪跑車只是迷思，他們大部分的座駕其實很大眾化。

2、【幫襯普通超市】

數據顯示，1/3淨資產超過500萬美元(約3,900萬港元)的美國人購物會去沃爾瑪(Wal-Mart)，換成香港即是幫襯大型超市而已。

3、【會光顧一蚊店】

數據顯示，美國「一蚊店」(類似香港的10蚊店)很多消費者其實一年賺至少10萬美元(約月入6.5萬港元)，他們平均每月逛一次。原來「一蚊店」收入有20%乃貢獻自有錢人。

4、【儲印花及優惠券】

調查發現，「年」賺10萬美元或以上者(即「月」入約6.5萬港元)，竟然比賺得更少者多用印花及儲優惠券。而亞利桑那大學2011年公布的數據亦顯示，凡出街購物用至少6張優惠券的人當中，每四個竟然有一個每年收入至少7.5萬美元(約月入近5萬港元)！這足以推翻有錢人「瞇埋眼使錢」的印象。

5、【捐錢少過中產】

調查顯示，「年」賺10萬美元或以上(約「月」入6.5萬港元)的家庭，慈善捐款佔收入比例平均只有4.2%，比年賺5萬至7.5萬美元(約3.2萬至近5萬元)的階層，足足低3.4個百分點。

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●究竟為何富人這樣慳？

有得解，研究話，理由兩個：

1)未發達時的「慳家」習性沒有隨身家豐厚而改變。

2)有部分是「今日唔知聽日事」，「好天收埋落雨柴」。

但無論如何，想賺有錢佬錢的，要更用功了解他們的心理；想「嫁/娶個有錢人的」，切莫以「貌」取人喔！

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