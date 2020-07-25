中證監前主席：4方面打造人民幣全球金融資產配置中心

「2020國際貨幣論壇」今(25日)在線上開幕，中國證監會前主席肖鋼稱，中國資產具有長期投資價值，特別是結構性價值凸顯，人民幣資產的安全性、收益性及穩健性優勢突出，中國資本市場已成為全球規模最大的市場之一，而外資比較看好人民幣金融資產，後者在全球吸引力亦正顯著提升。

肖鋼表示，要積極推進人民幣國際化，擴大人民幣在境外項目融資，跨境貸款貿易支付當中的使用，推動大宗商品人民幣計價，加大人民幣與外國當地貨幣互換使用的數量；並要探索本外幣跨境資金池，加快中國外匯管理的轉型升級，鼓勵跨國公司在中國設立全球的或者區域性的資金管理中心。

肖鋼又提出，從4方面打造人民幣全球金融資產配置中心，包括：一、加快金融市場要素的改革，要堅持市場化、法治化、國際化方向，取消不必要的行政管制，讓市場發揮配置資源的決定性作用；二、要積極推進人民幣國際化，擴大人民幣在境外項目融資、跨境貸款貿易支付當中的使用；三、有序推進人民幣匯率改革和資本項目可兌換，完善人民幣匯率形成機制；四、加強監管能力建設，防範輸入型風險。

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