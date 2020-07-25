新冠肺炎：滙豐銀行上水分行有員工確診 今起暫停服務14日

滙豐宣布，由於滙豐上水中心卓越理財中心(上水中心商場地下1024-1028及1030-1031號）有一名員工於7月24日初步確診感染2019冠狀病毒病，有關分行由即日(7月25日)起暫停服務14天。

該名員工在7月17日起在家工作，並於7月22及23日於上水中心卓越理財中心上班，其主要職責是於分行大堂解答客戶一般查詢，與客戶的緊密接觸有限。該分行所有員工都有遵從銀行指引，在當值期間均有戴上口罩，且每日都會進行體溫檢測。

有關分行將馬上進行深層清潔及消毒，該分行所有員工將會在家自我隔離最少14天，亦將獲安排進行病毒檢測作為防預措施。銀行會為員工提供適切的支援及協助。

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