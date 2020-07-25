【全球攬炒】全球最大石油服務公司勁裁2.1萬人

國際油價低迷下，石油公司的鑽探活動驟減。全球最大石油服務公司Schlumberger周五(24日)宣布將大幅裁減2.1萬名員工，相當於整體人手約1/5，但未有透露何時展開裁員行動。

至於Schlumberger上季受37億美元減值和撥備開支拖累，錄得虧損34億美元，期內收入按季減少28%至53億美元，按年則跌35%，當中，以北美洲業務最惡劣，客戶紛紛削減開支，令季內該地區收入按年大減58%。

Schlumberger行政總裁Oliver Le Peuch形容上季是數十年來最具挑戰的一季，全球疫情導致石油供求出現歷史性失衡情況。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626