【排隊放榜】專家估亞太企業上季業績表現兩極化　點解？

亞太區企業下周將踏入業績公布高峰期，將有逾280家MSCI亞太指數成分企業的第2季業績出爐，勢進一步反映疫情對業務的打擊。迄今公布業績的公司中，上季純利平均大幅倒退73%。而MSCI亞太指數成分企業首季純利已大跌64%，是2011年有統計以來最傷。

Qintigo亞太區應用研究主管Oliver d'Assier指出，贏家與輸家的差距料進一步擴大，他稱若公司的核心業務於網上進行，表現勢有驚喜，反觀，如業務是人與人接觸為主，表現將令投資者失望。

事實上，迄今公布的業績已反映這個趨勢。受惠高端個人電腦和5G智能手機，全球最大代工晶片生產商台積電，第2季業績較最樂觀的市場預測還要佳，公司並調高2020年收入和開支預測。另邊廂，以傳統模式營運的企業如零售、航空及商場，因需求大冧，表現強差人意。

此外，市場亦注視企業管理層對前景的評論。瑞銀財富管理亞太股票主管Hartmut Issel表示，主要留意事項包括公司的撥備政策、銀行對呆壞帳的睇法，以及設備使用率水平，以評估需求是否回復正常。

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