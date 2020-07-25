美國4大科企反壟斷聽證會押後召開　原因係...

美國4大科技企業的舵手包括蘋果公司(Apple Inc,)的庫克、亞馬遜的貝索斯、Facebook的朱克伯格，以及Google的披差，原定下周一(27日)被眾議院司法委員會，傳召出席反壟斷調查聽證會，備受市場矚目。不過，由於當地為美國已故黑人民權領袖、民主黨眾議員劉易斯(John Lewis)舉行追悼會，聽證會正式被押後，暫時未有定出最新召開日期。

美國國會2019年6月開始對4大科企的競爭手法展開調查，委員會原本在聽證會後發表報告，就改革反壟斷法案提出意見。不過，有關調查的進度受到疫情影響，而報告發表的日期，亦原本4月，可能要押後至秋季才出爐。

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