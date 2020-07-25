【風水輪流轉】馬來西亞股市規模超越新加坡　功臣係...

馬來西股市5月底重新踏入技術性牛市後，近期更牛氣沖天，自3月低位反彈41%，周五(24日)市值達3,790億美元(約2.95萬億港元)，逾16年來首次超越鄰國新加坡股市，兩者差距約40億美元。

追蹤區內股市多年的Tellimer消費股研究主管Nirgunan Tiruchelvam表示，星馬股市相對表現逆轉，反映兩地經濟情況各異，預期差距將持續一段日子。他指出，馬來西亞擁有綜合製造業如醫療手套，新加坡則以地產和銀行為主。

事實上，疫情重創新加坡的貿易和旅遊行業，拖累當地股市今年市值蒸發1,130億美元。

至於馬來西亞股市上升的最大功臣是多隻醫療手套股熱炒。受惠各地搶購醫療物資和防護裝備，當地龍頭醫療手套生產商Top Glove股價迭創新高，今年累漲440%，周四(23日)已取代Public Bank，成為當地第2大市值企業，達704億馬元(約1,287億港元)，而另一隻醫療手套生產商Supermax，今年股價更飆超過1,100%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626