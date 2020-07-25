美元弱勢未改　高盛掉頭唱好歐股

美元弱勢未改，彭博美元現貨指數周五(24日)曾瀉至1月7日以來新低，全周跌1.32%，並自3月高位回落逾8%。當中，美元兌日圓周五曾跌穿106的心理關口，低見105.68，歐元更升至2018年9月以來新高，高見1.1658美元，升0.53%。

渣打策略員指出，美元在過去數日，均在紐約時段出現拋售，是負面信號，這意味美國基金經理睇淡美元，其他貨幣則在本身的交易時段做好。富國銀行估計美元在下周聯儲局議息後進一步向下，即使市場預期貨幣政策保持不變，該行指出，美國債息回升雖然限制日圓和新興市場貨幣升幅，但歐元及「美元集團」貨幣如加元將受惠。

歐盟各成員國就復甦基金達成共識，為邁向組成財政聯盟踏出一大步。Plurimi Wealth投資總監Patrick Armstrong認為這消除整個歐元區的脆弱點，他估計歐元由現時約1.16美元，升至年底時1.2美元。

過去10年，歐洲股市一直跑輸美股，高盛預期情況開始逆轉，預期在未來12個月，歐股以美元計的回報達13%，跑贏美股或日本以外的亞洲股市。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626