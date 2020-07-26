曜熊理財：新興市場基金落後大市

美國總統特朗普連任選情落後，未來競選策略是激化中美矛盾，以便得益，預計未來半年中美關係將難以修好，並會陸續有不利消息傳出，特別是對中國高科技企業的制裁，投資者對中國高科技企業宜小心。

在這場疫情中，大部分新興市場國家均顯得抗疫乏力，控制疫情以失敗告終，非常嚴重的經濟衰退將會出現，損害銀行的資產負債表。新興市場國家正面臨巨大的壓力，許多銀行可能難以成功抵禦這場危機。

在過去20年裡，新興市場經濟體已能夠增加外匯儲備，並能減少對美元計價的債務借款。但在美元兌本土貨幣走強時，新興市場仍受到衝擊。許多新興市場都存在外部失衡、經常帳戶赤字及巨額財政赤字等問題。

在舊的問題尚未解決，又迎來新問題，許多新興市場都將出現嚴重經濟問題，未來很多新興市場的政府、企業和家庭債務將出現問題。在低迷的經濟氣候中，擁有現金儲備的企業能發揮緩衝作用。考察企業的現金可以幫助識別在這場危機期間具有韌性的企業， 並從投資角度確定潛在的勝利者。

新型冠狀病毒疫情考驗了新興市場的韌性，這些經濟體雖然經歷過去幾十年的不斷改革，但面對疫情，仍不具備抵禦這次疫情危機的能力。全球經濟體已開始漸漸走出疫情的困境，但新興市場如巴西、俄羅斯，遠遠未能走出疫情陰霾。新興市場基金短期前景不樂觀，以觀望為主。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

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