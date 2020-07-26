陳樂怡：恒指短線料在25000點水平拉鋸
2020年07月26日 08:15
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中國監管機構向市場發出訊號，不願見內地A股升勢過急，其後A股上升動力明顯不及季初，短線走勢反覆偏穩，因此，港股來自A股的刺激作用減退。
再加上，美國要求關閉位於休斯敦的中國總領事館，引起市場憂慮中美關係再趨緊張。如以往所述，今年為美國總統大選年，中美摩擦料會加劇，為市場帶來波動；但目前衝突不涉及核心金融及貿談議題，暫時無需過於憂慮。鑑於本地疫情未受控，連同以上因素限制港股上升空間，預計恒指短線在25,000點水平拉鋸，主要阻力位於250天線(25,948點)。
醫藥研發服務(CRO)供應商近期接連破頂，其中受惠於行業龍頭連環發盈喜，其中康龍化成(03759)預期中期經調整盈利按年增長150至180%。事實上，行業增長一向強勁，新冠肺炎更成為催化劑，促使各地政府加大醫療研發開支，尤其是與疫苗相關項目。短線方面，另一內地龍頭泰格醫藥(300347.SZ)據報將快在港招股，有利於板塊氣氛，相關股份值得留意。
物管股同樣迎來盈喜潮，另傳出融創中國(01918)分拆物業管理業務在港上市，相關消息支持板塊氣氛。此外，內地今年工作重點之一為穩定就業市場，高等教育及職業培訓需求獲政策支持。在政府工作報告當中，今明兩年的職業技能培訓人次及高職院校招生規模均見提升，板塊前景正面。鑑於中美局勢再次升溫，預期資金短期繼續流入，業務不受外圍影響的內需概念股。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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