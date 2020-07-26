陳樂怡：恒指短線料在25000點水平拉鋸

中國監管機構向市場發出訊號，不願見內地A股升勢過急，其後A股上升動力明顯不及季初，短線走勢反覆偏穩，因此，港股來自A股的刺激作用減退。

再加上，美國要求關閉位於休斯敦的中國總領事館，引起市場憂慮中美關係再趨緊張。如以往所述，今年為美國總統大選年，中美摩擦料會加劇，為市場帶來波動；但目前衝突不涉及核心金融及貿談議題，暫時無需過於憂慮。鑑於本地疫情未受控，連同以上因素限制港股上升空間，預計恒指短線在25,000點水平拉鋸，主要阻力位於250天線(25,948點)。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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